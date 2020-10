Lazio: Coronavirus, verso coprifuoco dalla 24 alle 5 da venerdi'

Zingaretti pronto a firmare stasera l'ordinanza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - Nel Lazio coprifuoco da mezzanotte alle 5 a partire da venerdi' prossimo. Il presidente della Regione Nicola Zingaretti e' pronto a firmare stasera un'ordinanza che lo prevede. Per tutti gli spostamenti dettati da cause di forza maggiore, per motivi di salute, di lavoro o per qualsivoglia emergenza, servira' l'autocertificazione. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche la didattica a distanza al 50% alle superiori con esclusione dei primi anni e al 75% all'universita' con esclusione delle attivita' di laboratorio e delle matricole e il potenziamento dei posti letto nei reparti Covid.

Dca

(RADIOCOR) 21-10-20 19:30:31 (0629)SAN,PA 5 NNNN