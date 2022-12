Lazio: contro caro energia da Regione 25 mln a famiglie e imprese - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - 'Per fare fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e limitarne cosi' gli effetti negativi sulle famiglie e sulle imprese, abbiamo deciso di creare un Fondo regionale di 25 milioni di euro, un modo concreto per sostenere il nostro territorio'. Con queste parole il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori ha annunciato l'approvazione da parte della giunta regionale di una delibera che stabilisce un Fondo regionale contro la crisi energetica. Il Fondo e' cosi' ripartito: 10 milioni a sostegno delle imprese e 15 milioni per le famiglie in condizioni di fragilita' economica e sociale residenti nei Comuni del Lazio. I 10 milioni destinati alle imprese saranno erogati nell'ambito della Sezione Speciale Lazio del Fondo di garanzia per le Pmi. 'Questa misura si aggiunge ad altri strumenti che la Regione sta mettendo in campo per sostenere le imprese in un momento di particolare crisi economica ed energetica. Una misura concreta che aiutera' le imprese nella copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per i consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 concetta a titolo gratuito nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria', ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita', Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli.

