Lazio: contratti di fiume, approvata delibera per stanziamento di 200mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - La Giunta della Regione Lazio ha approvato la delibera per lo stanziamento di 200mila euro per la seconda edizione del bando dei "Contratti di Fiume delle Bambine e dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi". 'I Contratti di Fiume, Lago, Costa, Foce sono preziosi strumenti di partecipazione che coinvolgono il territorio nella tutela dell'ambiente e della biodiversita' per realizzare una visione di societa' socialmente ed ecologicamente sostenibile, tenendo insieme la questione ambientale e i bisogni degli abitanti del territorio', ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 'Proprio in questo periodo nel quale la carenza idrica mostra tutti I proprio effetti e' ci fa dichiarare l'emergenza, il giusto governo del territorio e delle risorse naturali diventa indispensabile, e quindi i contratti di fiume, strumenti di partecipazione principe per la programmazione sostenibile e resilienti, diventano fondamentali. Se vogliamo pero' che abbiano massima efficacia e diventino patrimonio comune e di ogni amministratore e' importante coinvolgere le ragazze e i ragazzi le bambine e i bambini. Per questo, ed anche per il grande entusiasmo e la grande richiesta di ripetere l'esperienza, espressi dai comuni, associazioni, enti parco, scuole, che hanno partecipato alla prima edizione abbiano deciso di avviare una seconda edizione di un bando innovativo e apripista nel panorama nazionale', ha aggiunto Cristiana Avenali, Responsabile Contratti di fiume e piccoli Comuni della Regione Lazio.

