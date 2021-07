Lazio: consiglio regionale, presentata relazione giunta su politiche Ue - FOCUS -5

Revisionati obiettivi e risorse del Por (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - Per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Por e' stato oggetto di revisione. Di e' trattato della riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione per l'importo di 544mila dall'asse prioritario 4 energia sostenibile e mobilita' all'asse prioritario 1 ricerca e innovazione e di un ulteriore trasferimento di 8,5 mln di euro dal contributo Fesr all'asse prioritario 2 Lazio digitale. Per quanto riguarda il programma operativo regionale finanziato dal fondo sociale europeo, a seguito della crisi sanitaria ed economoca, e' stato necessario stornare una parte consistente delle risorse finanziarie dagli obiettivi strategici e finalizzarla a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Dca

(RADIOCOR) 07-07-21 14:23:20 (0406)PA,FONUE 5 NNNN