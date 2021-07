Lazio: consiglio regionale, presentata relazione giunta su politiche Ue - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - Per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale finanziato dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel corso del 2020 si e' assistito a un ulteriore incremento dell'impegno di spesa. La capacita' di impegno e' passata dal 83% al 92%. La Regione Lazio ha raggiunto e superato gli obiettivi di spesa fissati al 31 12 2020 andando ben oltre la quota di risorse oggetto di disimpegno automatico. Il programma operativo regionale finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale a dotazione del programma operativo Fesr Lazio 2014-20 ammonta a 969,07 milioni di euro. Le risorse sono stanziate per il 50% dall'Unione europea attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale e per il restante 50% dal cofinanziamento nazionale composto in quota parte dallo Stato e dalle Regioni.

Dca

(RADIOCOR) 07-07-21 14:19:58 (0396)PA,FONUE 5 NNNN