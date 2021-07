Lazio: consiglio regionale, presentata relazione giunta su politiche Ue - FOCUS -2

Al lavoro sul nuovo piano di sviluppo e coesione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - Secondo la relazione sulle politiche europee del Lazio presentata oggi in consiglio, ora si sta procedendo all'approvazione del nuovo piano di sviluppo e coesione Lazio finanziato con le risorse Fsc, comprensivo degli interventi ancora in essere finanziati con l'intesa istituzionale di programma e il patto per il Lazio e degli interventi previsti per le quattro aree interne del Lazio che sono la valle del Cumino, i monti Reatini, i monti Simbruini e l'alta Tuscia. Come gia' nell'anno precedente, la Regione Lazio ha proceduto concretamente alla preparazione del periodo di programmazione 2021-27 attraverso l'organizzazione delle attivita' di partenariato unitario e la predisposizione di documenti di programmazione unitari.

Dca

(RADIOCOR) 07-07-21 14:18:42 (0394)PA,FONUE 5 NNNN