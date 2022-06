Lazio: consiglio regionale, Commissione Covid su pandemia nelle carceri - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Una vasta panoramica sulla gestione della pandemia da parte del sistema penitenziario, sull'impatto che ha avuto dal punto vista sociale e sanitario, ma anche l'analisi programmatica su quali siano le azioni piu' efficaci da mettere in campo per migliorare la situazione nelle carceri. In due ore di audizione da parte della commissione speciale per l'emergenza Covid 19 del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Paolo Ciani, sono emersi diversi spunti di riflessione, come ha detto lo stesso Ciani nella conclusione, con lo scopo di 'rompere l'isolamento delle carceri'. L'audizione si e' tenuta ieri e ha messo a confronto amministrazione penitenziaria, direzione regionale per la sanita' e garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della liberta' del Lazio.

