Lazio: consiglio regionale, Commissione Covid su pandemia nelle carceri - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Il garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della liberta' del Lazio, Stefano Anastasia, ha ripercorso i momenti piu' critici. 'Ricordo il ritardo nella campagna vaccinale - ha spiegato - c'e' stata una lunga insensibilita' del Governo nazionale. Ci sono questioni importanti ancora aperte: il Covid ha stravolto il sistema penitenziario: Regina Coeli, per fare un esempio, e' stata usata per detenuti con sentenza e non - come sarebbe previsto - per quelli in attesa della convalida dell'arresto o del processo. Bisogna tornare ad usare le strutture piu' adeguate. Restano problemi strutturali, che la pandemia ha messo ancora piu' in evidenza: ogni stanza dovrebbe avere la sua doccia, non e' cosi'. Serve maggior coordinamento fra le strutture penitenziarie i servizi sociali territoriali. Bisogna usare i fondi del Pnrr per usare la telemedicina, uno strumento importantissimo per garantire la salute dei detenuti'.

