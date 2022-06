Lazio: consiglio regionale, Commissione Covid su pandemia nelle carceri - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Fabio Vanni, direttore dell'ufficio detenuti e trattamento del provveditorato Lazio, Abruzzo e Molise, ha puntato l'attenzione sulle difficolta' logistiche, soprattutto nella fase acuta della pandemia. 'La necessita' di sottoporre a isolamento sanitario per 15 giorni tutti i nuovi arrivati ha portato a una rivoluzione nella gestione delle carceri - ha detto Vanni - abbiamo dovuto spesso indirizzare i detenuti a istituti diversi da quelli deputati per territorio, anche al di fuori della Regione. Importantissima, visto il blocco dei colloqui, la possibilita' di usare collegamenti telematici.

Sono stati comprati centinaia di smartphone. E il videocolloquio dovra' essere usato anche al di fuori della pandemia. In un'ottica di umanizzazione delle carceri, rappresenta una possibilita' importante per entrare in contatti con i propri familiari, soprattutto per gli stranieri. Cosi' come importante e' stata l'attivazione della didattica a distanza. Stiamo lavorando per collegare gli istituti con la fibra', ha concluso Vanni.

