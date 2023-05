Lazio: Consiglio regionale approva variazione al bilancio di previsione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all'unanimita' dei presenti, con 38 voti favorevoli, la proposta di legge che va a finanziare interventi conseguenti alla ricognizione di economie del bilancio regionale. Tra gli interventi finanziati: le attivita' di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale da parte di LAZIOcrea Spa; il fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo; le spese per le attivita' propedeutiche alla Ryder Cup 2023; la copertura dell'accantonamento aggiuntivo relativo al disavanzo sanitario, effettuato a valere sull'annualita' 2023; gli interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale; gli interventi per la promozione in agricoltura da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL); ulteriore accantonamento in favore della riduzione della pressione fiscale; la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024.

