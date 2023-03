Lazio: Consiglio, presidente Rocca presenta giunta e linee programmatiche -3

Infrastrutture secondo specificita' territori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar -'Accelerare le opere dove gia' sono state stanziate risorse importanti, come la Orte-Civitavecchia e la Roma-Latina, dare risposte anche alle migliaia di pendolari che vivono il disagio sulla rete ferroviaria'. Questi gli obiettivi illustrati da Rocca sui temi delle infrastrutture e della mobilita'. Il presidente ha promesso massima attenzione alla provincia di Rieti, definita "depressa", per la quale saranno migliorati i collegamenti, con la realizzazione della ferrovia e l'implementazione della via Salaria. 'Realizzeremo infrastrutture tenendo conto delle specificita' dei territori, dei tessuti socioeconomici', ha aggiunto Rocca, soffermandosi su Amatrice: 'Ha visto ricostruito il suo ospedale ma rischia di rimanere una cattedrale nel deserto se non ridiamo vitalita' a quel territorio'.

com-Dca

(RADIOCOR) 16-03-23 15:08:25 (0479)PA,INF 5 NNNN