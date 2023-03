Lazio: Consiglio, presidente Rocca presenta giunta e linee programmatiche -2

Sanita' al primo posto nell'agenda di governo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - La Sanita' al primo posto nell'agenda di governo illustrata oggi dal Presidente Rocca che ha annunciato che i primi provvedimenti riguarderanno l'emergenza dei pronto soccorso - 'che vanno potenziati con piu' personale' - e le liste d'attesa. Su quest'ultimo punto, il presidente della Regione ha detto che si tratta di un 'problema legato sicuramente anche alla carenza di personale ma anche piu' strutturale, di utilizzo delle risorse'. Il presidente ha poi annunciato di voler intervenire anche sugli squilibri territoriali causati dal fatto che 'La centralita' romana ha penalizzato i cittadini delle province'. Sulla rete ospedaliera sono state annunciate 'scelte coraggiose', come il recupero degli ospedali San Giacomo (non per gli acuti) e Forlanini. 'Abbiamo ospedali come il policlinico Umberto I in forte perdita nel bilancio - ha aggiunto - e non e' un caso che tutte le aziende sanitarie in perdita siano le aziende ospedaliere. Dobbiamo affrontare la questione tutti insieme, senza lotte particolari per guadagnare consenso. La trasparenza dovra' essere il faro per ricostruire il sistema sanitario'. Rocca ha definito "critica" la situazione finanziaria, 'che risulta invariata rispetto agli esercizi precedenti, come ha sottolineato la Corte dei conti. Parliamo di circa 22 miliardi di debito.

Cerchero' una interlocuzione con il Governo per trovare una soluzione adeguata perche' la centralita' di Roma comporta un elevato costo che va riconosciuto. E' inutile continuare a rinfacciarci le responsabilita' di questo debito, e' arrivato il momento di risolvere il problema tutti insieme', ha detto il presidente, il quale ha annunciato anche che 'saranno centrali i temi dell'assistenza domiciliare e della psichiatria, dove abbiamo una delle leggi piu' avanzate ma occorre metterci le risorse adeguate'.

