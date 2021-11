Lazio: Consiglio, nasce l'azienda regionale sanitaria Lazio.0 - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Si tratta, in sostanza, di 'un'azienda di servizi per conto delle aziende sanitarie, snella, in grado anche di provvedere al reperimento di personale, composta da figure professionalmente valide e non attualmente reperibili nel perimetro del sistema sanitario', aveva spiegato l'assessore alla Sanita' Alessio D'Amato nella precedente seduta del Consiglio, illustrando il provvedimento. 'Lo scopo di questa Azienda Lazio.0 - aveva aggiunto l'assessore - non e' quello di gestire i servizi sanitari alla persona, ma e' quello di fornire supporto alle Aziende del servizio sanitario regionale per migliorare le loro performance, anche in vista di impegni importanti come quelli che riguarderanno il prossimo PNRR'.

