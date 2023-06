Lazio: Consiglio, istituite quattro nuove commissioni speciali - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - La commissione "Piani di zona per l'edilizia economica e popolare", gia' presente nella scorsa legislatura, avra' il compito di studiare e approfondire la tematica dei piani di zona nella Regione nonche' di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare. L'attivita' della commissione ha, altresi', lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per approfondire la gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti contributi pubblici. Per tutte queste attivita', la commissione potra' acquisire pareri o contributi da esperti, da comitati di quartiere, dai coordinamenti dei piani di zona, da cittadini e formazioni sociali e potra' anche invitare i sindaci, i componenti delle giunte e i consiglieri in carica dei comuni interessati a riferire su circostanze e temi ritenuti rilevanti. Infine, la commissione avra' facolta' di produrre relazioni intermedie sulle attivita' svolte su ogni singolo piano di zona, che saranno poi trasmesse al presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Dca

(RADIOCOR) 07-06-23 18:22:38 (0617)PA,INF 5 NNNN