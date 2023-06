Lazio: Consiglio, istituite quattro nuove commissioni speciali - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - La commissione "Giubileo 2025" avra' la funzione di monitorare e verificare gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, anche in attuazione degli indirizzi impartiti dagli enti competenti, di garantire il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonche' l'informazione su tutte le attivita' di organizzazione del giubileo e preparative allo stesso. Il nuovo organismo potra' svolgere audizioni e indagini conoscitive nonche' acquisire - a titolo non oneroso - pareri o contributi da esperti, cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attivita'. In considerazione della pluralita' e complessita' delle materie e degli argomenti trattati, il Consiglio regionale provvedera' all'istituzione - senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale - di un'apposita struttura amministrativa a responsabilita' dirigenziale, con a capo - ad interim - uno dei dirigenti gia' in servizio presso il Consiglio.

