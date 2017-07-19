Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: Consiglio, approvato il piano turistico triennale 2025-2027

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il Piano Turistico triennale 2025-2027 della Regione, presentato dall'assessora Elena Palazzo come 'uno degli strumenti piu' rilevanti della programmazione regionale; non solo un documento settoriale, ma una vera e propria strategia di sviluppo territoriale che utilizza il turismo come leva economica, sociale, culturale ed ambientale'. Palazzo ha ricordato che le linee programmatiche di sviluppo del Piano sono il frutto di un dialogo con il territorio, con operatori e associazioni del turismo, con Istituzioni ed enti pubblici e privati. Con riferimento ai contenuti, l'assessora ha spiegato che 'vi e' una constatazione chiave: il Lazio non e' una sola destinazione, ma un sistema di destinazioni. Abbiamo mare, montagna, laghi, colline borghi, parchi naturali, siti archeologici, citta' d'arte, terme, cammini, eventi religiosi, produzioni enogastronomiche, distretti culturali.

            Il problema storico non e' mai stato la mancanza delle risorse, ma la frammentazione dell'offerta, la debolezza del coordinamento e l'assenza di una narrazione unitaria'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 15-02-26 16:40:23 (0378)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,27 +2,42 17.35.00 1,20 1,30 1,245


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.