Lazio: Consiglio, approvato il piano turistico triennale 2025-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il Piano Turistico triennale 2025-2027 della Regione, presentato dall'assessora Elena Palazzo come 'uno degli strumenti piu' rilevanti della programmazione regionale; non solo un documento settoriale, ma una vera e propria strategia di sviluppo territoriale che utilizza il turismo come leva economica, sociale, culturale ed ambientale'. Palazzo ha ricordato che le linee programmatiche di sviluppo del Piano sono il frutto di un dialogo con il territorio, con operatori e associazioni del turismo, con Istituzioni ed enti pubblici e privati. Con riferimento ai contenuti, l'assessora ha spiegato che 'vi e' una constatazione chiave: il Lazio non e' una sola destinazione, ma un sistema di destinazioni. Abbiamo mare, montagna, laghi, colline borghi, parchi naturali, siti archeologici, citta' d'arte, terme, cammini, eventi religiosi, produzioni enogastronomiche, distretti culturali.

Il problema storico non e' mai stato la mancanza delle risorse, ma la frammentazione dell'offerta, la debolezza del coordinamento e l'assenza di una narrazione unitaria'.

