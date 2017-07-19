Lazio: Consiglio, approvato il piano turistico triennale 2025-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 'La vision che abbiamo adottato e' chiara - dichiara l'assessora Palazzo - fare del Lazio una destinazione turistica integrata, sostenibile, accessibile e competitiva, capace di offrire esperienze diversificate lungo tutto l'anno e in tutto il territorio regionale. Non si punta piu' solo a portare persone, ma ad aumentare la permanenza media, a migliorare la spesa per turista, a distribuire i flussi nello spazio e nel tempo, rafforzare le economie locali e ridurre la pressione su Roma e sui luoghi gia' saturi'. Punto di forza del Piano, sono i quattro 'Cluster' illustrati dall'assessora. 'Per trasformare la visione in politiche concrete - ha detto Palazzo - il Piano organizza l'offerta turistica in quattro grandi cluster, che rappresentano le principali famiglie di prodotto del Lazio. Non si promuovono piu' singoli territori in modo frammentato, ma sistemi tematici di offerta'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-02-26 16:41:00 (0379)PA 5 NNNN