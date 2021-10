Lazio: Consiglio, approvata legge su tagli costi dei gruppi consiliari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato a maggioranza la proposta di legge regionale in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari che prevede un taglio del 5 per cento delle spese per i gruppi consiliari dal primo gennaio 2022 e del 10 per cento dal primo gennaio 2023 in poi. Si tratta di un provvedimento presentato da cinque membri su sei dell'Ufficio di presidenza e composto da soli due articoli, che introduce la riduzione attraverso la modifica di due leggi regionali, in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti espresse in sede di parifica del bilancio consuntivo della Regione Lazio. L'Ufficio di presidenza presentera' ogni anno una relazione specifica in merito al contenimento dei costi per il personale dei gruppi consiliari.

