Lazio: Consiglio, approvata la manovra di bilancio con nessun nuovo debito

Tra misure piu' importanti Fondo Coesione Regionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 dic - La Regione Lazio ha approvato la manovra di Bilancio definendo il quadro economico-finanziario dei prossimi anni e avviando una nuova fase di programmazione fondata su risanamento dei conti, investimenti e tutela sociale. Il bilancio regionale prevede risorse pari a 20 miliardi di euro nel 2026, 19,2 miliardi nel 2027 e 18,5 miliardi nel 2028. Elemento centrale della manovra e' la riduzione del debito regionale di oltre 13 miliardi di euro, resa possibile dalla cancellazione delle anticipazioni di liquidita' riconosciuta a livello nazionale.

Dal 2026 l'indebitamento della Regione scende a 7,95 miliardi di euro, liberando margini di manovra per politiche di sviluppo. Grazie agli spazi finanziari recuperati, la Regione attiva un piano straordinario di investimenti di 486 milioni di euro fino al 2030, denominato Fondo per la coesione regionale, finanziato senza nuovo indebitamento, destinato a viabilita', mobilita', infrastrutture pubbliche e sociali, ambiente, risorse idriche, innovazione ed edilizia residenziale pubblica. E' confermato il contributo regionale alla linea metropolitana C di Roma.

