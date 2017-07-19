Lazio: con STEP e Filiere Tecnologiche 85 milioni per ricerca e innovazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - 'Agli 85 milioni di euro destinati agli avvisi STEP-FRI e Filiere Tecnologiche 2026 si aggiungono ulteriori 15 milioni dedicati al Technology Transfer e al sostegno Preseed per le startup, portando a 100 milioni di euro le risorse complessive attivate attraverso quattro bandi strategici. E' un intervento organico che rafforza l'intero ecosistema regionale: dalla ricerca applicata alla produzione industriale, dal trasferimento tecnologico alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo. Vogliamo rendere il Lazio una piattaforma competitiva in ambito deep tech, sostenendo concretamente chi investe, innova e crea occupazione qualificata' ha detto la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione Roberta Angelilli.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-03-26 15:08:47 (0320)PA 5 NNNN