Lazio: comunita' energetiche rinnovabili, bando da 1 mln per studi di fattibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - La Regione Lazio ha pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale Regionale il bando da 1 mln per finanziare gli studi di fattibilita' tecnico-economica per la realizzazione delle Cer, le Comunita' Energetiche Rinnovabili. 'Attraverso le Comunita' Energetiche Rinnovabili come Regione Lazio intendiamo sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo collettivo mediante un modello basato sulla condivisione e su un sistema di scambio locale, favorendo la gestione congiunta, la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale da fonti fossili e, piu' in generale, un nuovo modello di sviluppo sostenibile', ha dichiarato Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale. Il prossimo passo sara' il bando regionale da 20 milioni complessivi che servira' a finanziare gli impianti delle CER e per accedere al quale sara' necessario allegare anche uno studio di fattibilita' tecnico-economica.

