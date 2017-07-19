Lazio: chiuso bando da 21 mln per impianti pubblici trattamento rifiuti -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Le richieste pervenute rappresentano un segnale importante che conferma l'attenzione che la Regione Lazio sta mettendo sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Grazie a questi stanziamenti sara' possibile ammodernare gli impianti pubblici sostenendo la transizione verso un'economia circolare ed efficiente, in linea con le indicazioni dell'Europa, cosi' come abbiamo fatto anche attraverso il bando sulla differenziata che ha messo a disposizione dei Comuni 18 milioni di euro', dichiara l'assessore al Ciclo Rifiuti, Fabrizio Ghera.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 08-02-26 14:06:58 (0279)PA 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,05
|-3,67
|17.35.04
|1,05
|1,09
|1,09