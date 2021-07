Lazio: centro estivo disabili nella tenuta presidenziale di Castelporziano - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 lug - 'La firma del Protocollo con la Presidenza della Repubblica e il Comune di Roma rinnova un'importante collaborazione a livello istituzionale, un'intesa dal carattere sociale che mette in campo un sostegno concreto e gratuito per le persone piu' vulnerabili e per i loro famigliari', ha commentato l'assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp, Alessandra Troncarelli. 'Con questo intervento consentiamo grazie alla sensibilita' e alla disponibilita' della Presidenza della Repubblica una ripartenza effettiva e aiutiamo le persone piu' fragili a riappropriarsi di spazi di aggregazione e socialita' che sono stati limitati a causa dell'emergenza sanitaria. Questo intervento testimonia il costante lavoro da parte della Regione Lazio per non lasciare nessuno indietro', ha aggiunto Troncarelli.

