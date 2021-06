Lazio: bilancio, dalla Regione 2,7 mln contro il dissesto finanziario dei Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che definisce i nuovi criteri e le modalita' di accesso al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni". Prevista anche l'istituzione di una Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione e per individuare le procedure e i parametri di controllo a cui sottoporre l'ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto. Grazie alla Legge di stabilita' regionale 2021 si e' provveduto a rifinanziare il fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni e le risorse iscritte a bilancio ammontano a un totale di 2,7 milioni di cui 2 milioni per la spesa di parte corrente e il resto per la spesa di parte capitale. Il contributo regionale verra' concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi. Altra condizione necessaria e' che il contributo risulti determinante per il superamento della situazione, escludendo in ogni caso i Comuni siano in una situazione di dissesto finanziario o abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

