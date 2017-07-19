Lazio: Bertucci su Svimez, crescita a velocita' doppia rispetto a resto del Paese

'Incentivo a continuare a percorrere la strada intrapresa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ago - 'I dati resi noti dallo Svimez certificano il grande lavoro portato avanti da questa amministrazione regionale. Il Lazio corre a una velocita' doppia rispetto al resto del Paese'. Lo ha detto Marco Bertucci, presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio.

Per Bertucci si tratta di 'un incentivo per noi a continuare a percorrere la strada intrapresa. Un sistema produttivo forte e competitivo, che si poggia sulle fondamenta dell'agroalimentare, del turismo, dell'aerospazio, del digitale e del farmaceutico, una crescita che porta ad un tasso di disoccupazione sceso al 5,5%, sotto la media nazionale: e' nostro compito continuare a sostenere l'economia regionale e fornire alle imprese supporti ed opportunita' per continuare a crescere'.

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