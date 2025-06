Lazio: Bankitalia, nel 2024 cresce piu' del Paese, traino Pnrr per opere pubbliche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Il rapporto della Banca d'Italia mette in evidenza che nel Lazio le condizioni economiche e finanziarie delle imprese permangono nel complesso favorevoli: la quota di aziende che prevede di chiudere l'esercizio in utile e' rimasta elevata (circa l'80 per cento). La liquidita' ha continuato a crescere, soprattutto nella componente relativa ai titoli quotati caratterizzata da rendimenti piu' elevati.

L'occupazione ha registrato una crescita dell'1,7 per cento, poco piu' che nella media italiana, il tasso di disoccupazione e' diminuito dal 7,2 al 6,3%, in linea con la media nazionale. In ripresa le retribuzioni reali rispetto all'anno precedenza ma gli economisti della Sede di Roma della Banca d'Italia notano come le retribuzioni in regione siano ancora al di sotto dei valori del 2021. Il Lazio infine deve ancora recuperare un gap in termini di valore aggiunto rispetto al 2007 mentre il Paese lo ha colmato. L'analisi riguarda quindici anni: dal 2007 al 2023. Sul mancato recupero del Lazio ha pesato il calo della produttivita' del lavoro. C'e' un contesto istituzionale meno favorevole afferma l'analisi della Banca d'Italia che ha messo a punto un indicatore QAP 'qualita' dell'azione pubblica' che giustifica il dato piu' basso rispetto alla media nazionale.

Un altro 'fardello' che giustifica il divario del valore aggiunto tra l'Italia e il Lazio e' l'attivita' innovativa piu' bassa misurata dal numero di brevetti registrati in regione.

