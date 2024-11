Lazio: Bankitalia, l'industria gia' in ripresa anticipa il Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - Nei primi sei mesi dell'anno l'industria nel Lazio mostra segnali di ripresa che nel Paese ancora non si vedono, trainata soprattutto dal settore farmaceutico mentre la crescita, fiacca, e' in linea con il dato nazionale. E' questa la principale evidenza che emerge dall'aggiornamento sull'economia del Lazio curato dagli economisti della Sede di Roma della Banca d'Italia. "Nel Lazio la crescita, allo 0,4%, risente delle condizioni generali ed e' in linea con il dato nazionale mentre nell'industria c'e' il sostanzioso aumento, a due cifre, del settore farmaceutico" che pesa per il 40% sull'export complessivo della regione indica la Direttrice della Sede di Roma della Banca d'Italia Antonella Magliocco nel corso di un incontro con la stampa. Bene anche il settore dei servizi, grazie alla spinta sempre forte del turismo: la spesa dei turisti stranieri nel Lazio e' stata tra gennaio ed agosto di 4 miliardi, che rappresenta il 2 per cento del pil della Regione.

