Lazio: Bankitalia, l'industria gia' in ripresa anticipa il Paese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - Il segnale positivo dall'industria laziale arriva anche dalle risposte alle indagini di Banca d'Italia (imprese sopra i 20 addetti) dalle quali emerge "un aumento del fatturato, anche in termini reali, dopo il calo del 2023" spiega il capo economista della Sede di Roma, Marco Gallo. Riguardo ai servizi, dalla Banca sottolineano la spinta del turismo, soprattutto grazie al traino della Capitale. Da gennaio ad agosto si sono registrate nel Lazio quasi 25 milioni di presenze, superiori quindi al 2019, ultimo anno pre-Covid, e la spesa degli stranieri in Regione rappresenta, sottolinea la direttrice della Sede Magliocco, il 17% di tutta la spesa registrata in Italia da parte dei turisti stranieri.

Segnali in parte negativi, invece, dal settore delle costruzioni: il comparto privato si e' indebolito con la fine del Superbonus ma c'e' un risultato molto positivo dal settore pubblico, grazie a Pnrr e lavori del Giubileo (+22% la spesa in investimenti fissi lordi in opere pubbliche da parte degli enti territoriali laziali tra gennaio e ottobre 2024). Nell'ambito del Pnrr, in particolare, c'e' stata "una montagna di bandi assegnati" che prima o poi si tradurra' in una cascata di risorse sul territorio. La situazione finanziaria delle imprese laziali, si legge nell'aggiornamento sull'economia del Lazio, resta positiva: la quota di imprese in utile e' ancora alta (75%) e il grado di liquidita' "ancora elevata".

L'occupazione in Regione, pur in crescita non tiene il passo del dato nazionale (+1% contro +1,5% nazionale) con un tasso di disoccupazione fermo al 7,2 per cento. L'aumento dell'occupazione ha sostenuto l'aumento del reddito nominale disponibile delle famiglie (+3,6% e +2,3% in termini reali).

Famiglie che, grazie ad un atteggiamento di cautela, hanno contenuto l'indebitamento e beneficiato dal calo dei tassi sui mutui casa nel secondo trimestre (al 3,7%).

