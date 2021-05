Lazio: bando vitamina G, oltre 2,3 mln per 100 giovani proposte - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - 'La Regione Lazio riparte dai giovani con Vitamina G, una grande scommessa per la nuova generazione che avra' a disposizione maggiori opportunita', servizi e spazi per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica. Una sorta di cura energetica e ricostituente per far ripartire tutta la Regione, che ha coinvolto oltre 1.000 giovani del nostro territorio e che li vedra' protagonisti dal punto di vista economico, culturale e sociale. La Regione Lazio finora ha sempre investito nelle politiche giovanili e nel futuro dei nostri ragazzi e grazie a questo progetto raggiungiamo l'obiettivo di valorizzare proprio i loro talenti e le loro idee'. Con queste parole il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato i 100 progetti vincitori di Vitamina G, il bando a sostegno delle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro. Ciascun progetto sara' premiato con circa 25mila euro a fondo perduto. Le 100 idee vincitrici saranno supportate da tutor che seguiranno sul territorio tutti i progetti e Vitamina G diventera' anche un hub fisico a Via Ostilia, 36 (Roma, Colosseo).

