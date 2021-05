Lazio: bando vitamina G, oltre 2,3 mln per 100 giovani proposte - FOCUS -5

Seconda edizione per il bando "Dottorati industriali" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - Sempre nell'ambito del sostegno ai giovani, la Regione Lazio ha di recente lanciato la seconda edizione del bando "Dottorati industriali". 110 borse di studio per altrettanti dottorati, pensati per dare vita a percorsi di alta specializzazione con un programma formativo universitario da realizzare in collaborazione con il mondo delle imprese e con un impegno finanziario di 5.050.000 euro. Questa edizione introduce una importante novita': l'avviso consente infatti di attivare due tipologie distinte di dottorati, in collaborazione con le imprese e con la Pa regionale. Per quanto riguarda questa seconda nuova tipologia di dottorati, attuata in via sperimentale e cui sono stati destinati 700mila euro, i percorsi di dottorato dovranno essere attivati dalle Universita' in partnership con la stessa Regione Lazio (Direzioni Generali regionali o altre strutture della Regione). In questo caso saranno finanziate fino a 10 borse di dottorato incentrate principalmente sui temi della transizione digitale ed ecologica e dell'innovazione sociale.

