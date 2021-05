Lazio: bando vitamina G, oltre 2,3 mln per 100 giovani proposte - FOCUS -4

Dopo graduatoria, costituzione in associazioni giovanili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - Dopo lo scorrimento della graduatoria fino al progetto n. 100, le associazioni gia' costituite o costituende riceveranno via Pec le linee guida a cui attenersi per la corretta realizzazione dei progetti. I gruppi informali finanziati dovranno, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, costituirsi in associazione giovanile. La mancata costituzione comportera' la decadenza del gruppo informale dal contributo concesso. In caso di rinuncia dei progetti o in caso di mancata costituzione in associazione aiovanile si procedera' allo scorrimento della graduatoria finale in base alle risorse divenute disponibili.

