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            Lazio: bando trasporto marittimo Ponza e Ventotene online fino al 6 ottobre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Il bando della Regione Lazio pubblicato lo scorso 25 luglio per l'affidamento in concessione del 'Servizio di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra e con Ponza e Ventotene con obblighi di servizio pubblico per la continuita' territoriale marittima' restera' online fino al 6 ottobre, data ultima per la presentazione delle offerte, mentre ci sara' tempo fino al 15 settembre per la richiesta di quesiti. La durata della concessione e' pari a 5 anni per un importo di 93,9 milioni di euro, mentre il valore massimo dell'appalto, comprensivo di eventuale proroga biennale e proroga tecnica semestrale, e' di 140,8 milioni di euro.

            L'affidamento avverra' con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 05-09-26 12:59:27 (0269)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,63 +4,49 17.35.03 1,56 1,63 1,575


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