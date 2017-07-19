Lazio: bando trasporto marittimo Ponza e Ventotene online fino al 6 ottobre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Il bando della Regione Lazio pubblicato lo scorso 25 luglio per l'affidamento in concessione del 'Servizio di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra e con Ponza e Ventotene con obblighi di servizio pubblico per la continuita' territoriale marittima' restera' online fino al 6 ottobre, data ultima per la presentazione delle offerte, mentre ci sara' tempo fino al 15 settembre per la richiesta di quesiti. La durata della concessione e' pari a 5 anni per un importo di 93,9 milioni di euro, mentre il valore massimo dell'appalto, comprensivo di eventuale proroga biennale e proroga tecnica semestrale, e' di 140,8 milioni di euro.

L'affidamento avverra' con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

com-Dca.

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