Lazio: bando regionale da 8 mln per il workers buyout - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il bando che mette 8 mln di euro a disposizione dei lavoratori di aziende in difficolta' del Lazio che intendano rilevarne, in tutto o in parte, l'attivita'. I fondi messi a disposizione sono quelli del Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi ("Fondo WBO"), pensato per sostenere le operazioni per il recupero di aziende in crisi da parte di cooperative costituite da dipendenti o ex dipendenti (il cosiddetto workers buyout). Il bando e' a sportello e le domande potranno essere presentate a partire dalle 9:00 di mercoledi' 20 ottobre 2021 (chiusura prevista del bando il 1? luglio 2029) inviando a CFI la domanda e la relativa documentazione, all'indirizzo Pec cfi@pec.it. Presso la sede di CFI e' attivato uno sportello informativo, accessibile dal lunedi' al venerdi', dalle 9,30 alle 16,00, a disposizione dei soggetti interessati anche per la domanda.

