Lazio: aumento risorse da 2,2 mln per dotare polizia locale di nuove tecnologie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Universita', Luisa Regimenti, ha approvato una delibera con la quale aggiorna il Programma Triennale d'Interventi della Polizia Locale del Lazio 2025-2027, stanziando un incremento complessivo di risorse di 2 milioni e 205mila euro per il biennio 2026-2027. Nello specifico, la dotazione finanziaria inizialmente prevista per il triennio 2025-2027 era pari a 5.380.000 euro. Con l'approvazione del nuovo Bilancio di previsione 2026-2028, lo stanziamento complessivo per il triennio e' stato elevato a 7.585.000 euro. L'incremento complessivo e' di 2.205.000 euro e si concentra interamente sulle annualita' 2026 e 2027.

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