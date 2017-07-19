Lazio: aumento risorse da 2,2 mln per dotare polizia locale di nuove tecnologie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - L'approvazione dell'aggiornamento del Piano triennale per la Polizia locale, adottato per la prima volta lo scorso anno dopo 20 anni di attesa, sara' propedeutico alla pubblicazione della seconda edizione dell'avviso Polizia Locale 4.0. Le risorse saranno utilizzate per dotare i Comandi di Polizia locale del Lazio di strumentazioni tecnologiche come droni e dispositivi per il rilevamento di infrazioni, strumenti per accrescere la sicurezza e l'efficienza operativa del personale di Polizia Locale come dashcam e spray anti aggressione, strumenti di comunicazione e coordinamento come radio portatili e veicolari di ultima generazione. Inoltre, le risorse potranno essere utilizzate per realizzare o potenziare centrali operative per il monitoraggio del territorio dotate di software di ultima generazione e per incentivare la formazione e la specializzazione degli operatori mediante percorsi professionalizzanti.

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