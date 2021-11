Lazio: Ater, fondi regionali per la manutenzione a Civitavecchia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 nov - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, ha approvato questa mattina la delibera sulla nuova programmazione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento impiantistico nei complessi di edilizia residenziale pubblica di Civitavecchia con un investimento complessivo di oltre 435mila euro. In particolare, l'Ater potra' disporre di 401.700 euro per le opere di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Isonzo, mentre circa 34mila euro verranno destinati ai lavori di adeguamento degli impianti presenti nello stabile di via Frezza.

