Lazio: assegnato 1 mln di euro a 24 Comuni lacuali
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - La Regione Lazio ha approvato il prospetto delle amministrazioni comunali lacuali ammesse all'erogazione del contributo totale di 1 mln stanziato dalla giunta, su proposta dell'assessore alla Tutela del Demanio, Fabrizio Ghera. Il finanziamento, che aumenta l'importo dai 600mila euro stanziati per il 2025, e' a sostegno ai Comuni lacuali per la realizzazione di interventi di miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per il 2026, con l'obiettivo di ampliare l'offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialita' ricettive delle spiagge lacuali. 'Per il 2026 aumentiamo di oltre il 50% la dotazione per i comuni lacuali rispetto al passato. Si tratta di un importante intervento a tutela e valorizzazione del patrimonio lacuale della nostra Regione che consentira' ai Comuni interessati di poter rendere sempre piu' fruibili i litorali dei laghi, favorendo l'attrattivita' turistica e commerciale dei territori', dichiara l'assessore Ghera.
com-Dca.
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