Lazio: assegnati 18 mln del bando regionale per impianti pubblici sui rifiuti
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - La Regione Lazio ha assegnato oltre 18 milioni di euro di fondi Fesr relativi al bando per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzati al potenziamento delle attivita' di trattamento. A ottenere il finanziamento sono stati i progetti presentati dall'Azienda Servizi Municipali di Rieti (5 milioni), da Ambiente e Salute di Sora (5 milioni), da Ama (5 milioni) e da Progetto Ambiente di Aprilia (3,2 milioni). L'iniziativa, promossa dall'assessore al ciclo dei rifiuti Fabrizio Ghera, rientra in una strategia piu' ampia della Giunta regionale mirata a rafforzare l'economia circolare e a migliorare l'efficienza complessiva della filiera di gestione dei rifiuti.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 18-04-26 12:38:04 (0293)PA 5 NNNN
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