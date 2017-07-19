Lazio: assegnati 18 mln del bando regionale per impianti pubblici sui rifiuti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'La Regione ha assegnato i fondi in tempi rapidi e il numero di richieste pervenute conferma l'attenzione che l'Amministrazione sta mettendo sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Grazie a questi investimenti verranno ammodernati gli impianti pubblici sostenendo la transizione verso un'economia circolare ed efficiente, in linea con le indicazioni dell'Europa, cosi' come abbiamo fatto anche attraverso il bando sulla differenziata che ha messo a disposizione dei Comuni 18 milioni di euro', ha dichiarato l'assessore al Ciclo Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

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