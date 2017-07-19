Lazio: approvato il piano straordinario di sviluppo per la valle dell'Aniene

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - Un piano straordinario per valorizzare i Comuni della Valle dell'Aniene e rendere il territorio piu' attrattivo e accogliente, favorendo un processo di sviluppo economico e sociale. E' questo l'obiettivo della strategia che la Regione Lazio ha dedicato ai territori dell'area, destinando per il 2026 finanziamenti pari a 1 milione di euro. La giunta Rocca ha approvato il Piano di riparto del 'Fondo per gli interventi straordinari per lo sviluppo della Valle dell'Aniene', finalizzato all'assegnazione delle risorse alle amministrazioni comunali interessate. 'L'obiettivo e' contrastare lo spopolamento e il calo demografico, favorendo occupazione e sviluppo economico. Gli interventi sostenuti dalla Regione sono rivolti al potenziamento dei servizi e dell'offerta turistica, alla valorizzazione delle produzioni locali, dell'artigianato e del patrimonio naturalistico, nonche' alla crescita delle competenze degli operatori e delle imprese, anche attraverso l'innovazione digitale', ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

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