Lazio: approvata proposta legge regionale per valorizzare il soccorso alpino
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - La giunta regionale del Lazio ha provveduto ad approvare una specifica proposta di legge per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale. In considerazione della centralita' assunta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio regionale del Lazio nell'ambito degli interventi di soccorso, prevenzione, vigilanza e trasposto sanitario e non sanitario in ambiente montano, il Governo regionale ha ritenuto opportuno provvedere all'adozione di una legge regionale funzionale a riconoscere al corpo stesso il valore di solidarieta' sociale e di servizio di pubblica utilita'. Attraverso la qualificazione del CNSAS come soggetto titolato per le attivita' di soccorso alla popolazione si arricchisce e completa il quadro di azione della Protezione Civile del Lazio, confermandosi la centralita' assunta in questi anni di governo dalle materie di prevenzione, soccorso e sicurezza.
com-Dca.
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