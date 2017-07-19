Lazio: approvata proposta legge regionale per valorizzare il soccorso alpino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - 'L'approvazione della proposta di legge per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale conferma la volonta' del Governo regionale del Lazio di rafforzare e sostenere le azioni di prevenzione, soccorso e vigilanza svolte sul territorio del Lazio dal CNSAS Lazio. Da anni, infatti, lo CNSAS Lazio si pone quale fedele alleato delle strutture di protezione civile nel garantire un pronto intervento nell'ipotesi di infortuni nell'esercizio di attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche praticate nel nostro territorio regionale'. Lo dichiara l'assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli.

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