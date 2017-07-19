Lazio: approva 'Carta dei servizi' a tutela qualita' dei servizi ai cittadini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Approvata dalla giunta della Regione Lazio la Carta dei Servizi per il Lavoro quale strumento innovativo di trasparenza e informazione rivolto a cittadini, imprese, datori di lavoro pubblici e privati, istituzioni e stakeholder del territorio.

L'obiettivo e' favorire un accesso semplice, equo, efficace ed efficiente ai servizi per il lavoro regionali. 'E' la prima volta che la Regione Lazio adotta la Carta dei Servizi per il lavoro che rappresenta, un importante strumento di informazione e orientamento per il cittadino con la finalita' di garantire una migliore conoscenza dei servizi per il lavoro e favorire la partecipazione attiva dei fruitori nel processo di miglioramento della qualita' dei servizi erogati.

Inoltre, la Carta dei Servizi e' un canale di tutela e di dialogo con i destinatari dando a loro la possibilita' di esprimere il proprio parere sulla qualita' dei servizi ricevuti e di avanzare ipotesi di miglioramento e di rinnovamento della nostra offerta', spiega l'assessore regionale del Lazio al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all'Urbanistica della Regione Lazio, Alessandro Calvi.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-07-26 12:34:05 (0296)PA 5 NNNN