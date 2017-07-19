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            Lazio: Angelilli, Regione si candida a diventare hub Ue innovazione energetica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - E' stata presentata al Parlamento Europeo di Bruxelles la strategia della Regione Lazio per l'innovazione energetica e la sostenibilita'. 'Vogliamo costruire un ecosistema sempre piu' competitivo, in cui imprese, ricerca e istituzioni lavorino insieme per rendere la transizione energetica un motore di sviluppo. La Regione Lazio crede fortemente nella crescita di una filiera dell'innovazione e punta a consolidare il proprio ruolo come leader della transizione energetica, capace di attrarre risorse, investimenti e talenti', ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. 'La Regione Lazio segue con attenzione il negoziato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, nel quale il tema dell'energia riveste un ruolo strategico. Al centro dell'attenzione il Fondo europeo per la competitivita', con una dotazione di 410 miliardi di euro, di cui 67,4 miliardi destinati alla transizione pulita e alla decarbonizzazione industriale, Horizon Europe per ricerca ed innovazione con 175 miliardi di euro e il Meccanismo per collegare l'Europa, che prevede circa 30 miliardi di euro anche per le reti energetiche. L'obiettivo della Regione e' cogliere tutte le opportunita' europee per rafforzare la competitivita' del territorio, sostenendo innovazione, ricerca e transizione energetica', ha concluso.

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