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            Lazio: Angelilli, a settembre 3 bandi per giovani imprenditori e professionisti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - La Regione Lazio mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere giovani imprenditori e professionisti under 40. Da settembre saranno aperti tre nuovi bandi destinati a favorire l'accesso al credito e contributi a fondo perduto per finanziare investimenti, innovazione e sviluppo delle attivita' economiche e professionali. 'Con questi tre bandi vogliamo offrire ai giovani imprenditori e professionisti del Lazio un sostegno concreto per crescere, investire e affrontare le sfide del mercato', ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, nel corso della presentazione delle nuove misure. 'Mettiamo a disposizione 15 milioni di euro nel 2026 con strumenti pensati per accompagnare sia chi ha gia' avviato un'attivita' sia chi vuole avviare un nuovo progetto imprenditoriale o professionale'.

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            (RADIOCOR) 28-06-26 12:47:12 (0210)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,525 +2,35 17.35.00 1,48 1,535 1,535


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