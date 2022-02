Lazio: Amatrice, fondi ricostruzione anche per collettori del centro storico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - 'Con i fondi della ricostruzione e' stato finanziato anche l'intervento per la realizzazione dei collettori a servizio dell'intero centro storico di Amatrice per un importo di 3 milioni di euro. Il nuovo collettore dello sviluppo di oltre 4.250 ml, servira' oltre all'intero centro storico, anche il costruendo ospedale. L'ufficio speciale della ricostruzione ha predisposto la progettazione e i lavori sono stati gia' aggiudicati e avranno inizio nelle prossime settimane'. Lo ha comunicato in una nota l'Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.

