Lazio: alloggi Ater recuperati e destinati alle Forze dell'Ordine

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Gli appartamenti dell'Ater di Roma, in passato occupati abusivamente e oggi liberati ma non ancora assegnati, saranno trasformati in alloggi di servizio per le Forze dell'ordine. E' questo il contenuto del protocollo d'intesa firmato al Viminale dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L'iniziativa prevede l'assegnazione degli immobili a canoni calmierati agli operatori delle Forze di polizia in servizio sul territorio e punta a tenere insieme due obiettivi: rafforzare la sicurezza e promuovere la riqualificazione del tessuto urbano. La presenza stabile degli agenti contribuira' a migliorare la vivibilita' di quartieri ad alta densita' abitativa, spesso segnati da situazioni di fragilita' e degrado.

