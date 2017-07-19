Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: alloggi Ater recuperati e destinati alle Forze dell'Ordine -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Il protocollo nasce come progetto pilota, con la prospettiva di essere esteso ad altre realta' dell'area metropolitana. Si inserisce nel percorso avviato dal Ministero dell'Interno a partire dal 2023 per consolidare il presidio del territorio attraverso una strategia di sicurezza integrata, fondata sulla collaborazione con le autonomie locali e sul contrasto alle occupazioni abusive. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno, sara' attuato secondo modalita' definite da un gruppo di lavoro istituito al Viminale. La Prefettura di Roma coordinera' l'individuazione degli immobili, fino a un massimo di dieci stabili, in raccordo con gli enti coinvolti.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-02-26 15:18:38 (0339)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,335 +1,91 17.35.17 1,28 1,35 1,29


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.