Lazio: alloggi Ater recuperati e destinati alle Forze dell'Ordine -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Il protocollo nasce come progetto pilota, con la prospettiva di essere esteso ad altre realta' dell'area metropolitana. Si inserisce nel percorso avviato dal Ministero dell'Interno a partire dal 2023 per consolidare il presidio del territorio attraverso una strategia di sicurezza integrata, fondata sulla collaborazione con le autonomie locali e sul contrasto alle occupazioni abusive. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno, sara' attuato secondo modalita' definite da un gruppo di lavoro istituito al Viminale. La Prefettura di Roma coordinera' l'individuazione degli immobili, fino a un massimo di dieci stabili, in raccordo con gli enti coinvolti.
