            Notizie Radiocor

            Lazio: al via il progetto per le persone celiache -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - 'Con il progetto 'Lazio senza glutine' la Regione Lazio conferma un impegno concreto a favore della salute, della sicurezza alimentare e dell'inclusione sociale. Investire in formazione, informazione e qualita' dell'offerta senza glutine significa tutelare i cittadini e allo stesso tempo valorizzare le filiere agroalimentari e la ristorazione del nostro territorio', ha dichiarato Giancarlo Righini, assessore all'Agricoltura, alla Sovranita' Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio. 'E' una misura che coniuga attenzione alle persone, sviluppo del comparto agricolo e sostenibilita' economica, rafforzando il ruolo del Lazio come regione attenta ai bisogni reali dei cittadini' conclude Righini.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 07-02-26 16:54:33

              
