Lazio: al via il 23 settembre il bootcamp Accelera con Amazon per le Pmi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 set - Amazon, si legge nella nota della Regione Lazio, si impegna ad aiutare le Pmi nel loro percorso di digitalizzazione e internazionalizzazione attraverso strumenti e programmi specifici. A novembre 2020, infatti, in piena pandemia, l'azienda ha lanciato Accelera con Amazon. Ancor prima, nel 2015, Amazon ha lanciato la vetrina Made in Italy per divulgare lo stile e la qualita' della manifattura italiana e permettere alle realta' che vendono attraverso il suo negozio online di aprirsi a un pubblico internazionale, e dal 2019 lavora al fianco di Agenzia Ice per promuovere il Made in Italy in tutto il mondo.

Ad oggi, anche grazie all'intesa con Agenzia Ice, la vetrina e' presente nei negozi online di 11 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi, per un totale di piu' di 2 milioni di prodotti. Sul solo Amazon.it la vetrina Made in Italy ospita piu' di 1,2 milioni di questi, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 aziende italiane che vendono all'estero, e vanta 18 percorsi regionali dedicati alle eccellenze locali che vanno da Nord a Sud.

Il protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e Amazon, annunciato a febbraio 2024, e' volto a sostenere la digitalizzazione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese laziali, la promozione dei prodotti Made in Italy tramite il lancio della sezione regionale dedicata alle eccellenze del territorio e all'organizzazione di attivita' formative rivolte a imprenditrici e imprenditori locali.

Inoltre, grazie all'implementazione della sezione regionale dedicata sulla vetrina Made in Italy di Amazon le Pmi laziali, oltre alla vetrina italiana, hanno ora la possibilita' di accedere a dieci ulteriori Paesi: Germania (Amazon.de), Francia (Amazon.fr), Spagna (Amazon.es), Regno Unito (Amazon.co.uk), Stati Uniti (Amazon.com), Giappone (Amazon.co.jp), Emirati Arabi Uniti (Amazon.ae), Olanda (Amazon.nl), Polonia (Amazon.pl) e Svezia (Amazon.se).

